Τέμπη: Στον εφέτη ανακριτή το πόρισμα της Πυροσβεστικής – Τι αναφέρει για το φορτίο του εμπορικού τρένου

Στον εφέτη ανακριτή Λάρισας παραδόθηκε το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αναφορικά με τη φωτιά που εκδηλώθηκε μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη, το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ και το τοπικό μέσο larissanet.gr, στο πόρισμα, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας φέρει στρεβλώσεις συνέπεια της σύγκρουσης, ωστόσο δεν φέρει ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις από έκθεση σε φωτιά.

«Δεν υπάρχουν ίχνη καύσης στο εσωτερικό της καμπίνας»

Επιπλέον, αναφέρεται ότι στο εσωτερικό της καμπίνας δεν υπάρχουν ίχνη καύσης.

Το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ βρέθηκε τον Μάρτιο στο Κουλούρι, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου φυλάσσονται τα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών, προκειμένου να διερευνήσει μεταξύ άλλων και το σενάριο μεταφοράς φορτίου στη δεύτερη καμπίνα.

Πλέον απομένει η παράδοση των τελευταίων αναλύσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους.