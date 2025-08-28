Κέρκυρα: Αεροσκάφος ζήτησε αναγκαστική προσγείωση – Οδηγήθηκε στο Άκτιο

Αεροσκάφος ζήτησε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο «Ιωάννης Καποδίστριας» της Κέρκυρας.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Άκτιο της Πρέβεζας.

Το χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, το αεροσκάφος της εταιρείας Smartwings απογειώθηκε λίγο μετά τις 5 μ.μ. από την Κέρκυρα με προορισμό το Μπρνο της Τσεχίας.

Ωστόσο, βάσει μαρτυριών που επικαλείται η δημόσια τηλεόραση, ακούστηκε κάποιος δυνατός κρότος πιθανώς σε έναν από τους κινητήρες του αεροσκάφους.

Μαρτυρίες έκαναν επίσης λόγο για φλόγες στον κινητήρα.

Ακολούθως, το αεροπλάνο έκανε κύκλους πάνω από την ευρύτερη περιοχή της Κέρκυρας και του Ακτίου Πρέβεζας, όπου τελικά προσγειώθηκε με ασφάλεια.