Πέλλα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος για τη δολοφονία του 72χρονου – Τι υποστήριξε

Κοινωνία

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Το έγκλημα διαπράχθηκε στις 16 Αυγούστου και αποκαλύφθηκε 9 μέρες αργότερα, όταν ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του, υποδεικνύοντας το σημείο ταφής του θύματος

Προφυλακιστέος κρίθηκε έπειτα από την απολογία του στην ανακρίτρια Έδεσσας ο 76χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 72χρονο συγχωριανό του, στη Δάφνη Σκύδρας, στην Πέλλα, μεταφέροντας τη σορό του σε αυτοσχέδια χωματερή, όπου την εγκατέλειψε.

Το έγκλημα διαπράχθηκε στις 16 Αυγούστου και αποκαλύφθηκε 9 μέρες αργότερα, όταν ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του, υποδεικνύοντας το σημείο ταφής του θύματος.

Τι ισχυρίστηκε

Κατά την απολογία του, ο 76χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης φέρεται να επικαλέστηκε «χρόνιες διαμάχες» με το θύμα – χωρίς όμως να είχε προηγηθεί κάποιο βίαιο επεισόδιο μεταξύ τους.

Κληθείς από την ανακρίτρια να περιγράψει τις συνθήκες υπό τις οποίες τέλεσε το έγκλημα, πληροφορίες αναφέρουν ότι είπε πως θόλωσε.

«Έχασα τον έλεγχο του εαυτού μου. Λειτούργησα σαν άλλος άνθρωπος», φέρεται να είπε.

Υπέβαλε δε, δια του συνηγόρου του, αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση, «δείχνοντας» του το δρόμο για τις φυλακές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

