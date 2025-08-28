Logo Image

Φωτιά στη Μεσσηνία: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση των περιοχών Σπάρτακος και ΒΙΠΕ Μελιγαλά

Κοινωνία

Φωτιά στη Μεσσηνία: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση των περιοχών Σπάρτακος και ΒΙΠΕ Μελιγαλά

Συναγερμός για το διπλό πύρινο μέτωπο στην περιοχή της Μεσσηνίας

Μήνυμα από το 112 εστάλη στη Μεσσηνία, καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Σπάρτακος και ΒΙΠΕ Μελιγαλά να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά λόγω της φωτιάς που μαίνεται στο σημείο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση στον Μελιγαλά. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές και 14 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Από αέρος συνδράμουν έξι αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Μάχη σε δύο πύρινα μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στην Πρέβεζα, συγκεκριμένα στις περιοχές Αηδόνι και Κλεισούρα Πάργας, ενώ μεγάλη φωτιά μαίνεται και στο Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube