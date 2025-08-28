Φωτιά στη Μεσσηνία: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση των περιοχών Σπάρτακος και ΒΙΠΕ Μελιγαλά

Μήνυμα από το 112 εστάλη στη Μεσσηνία, καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Σπάρτακος και ΒΙΠΕ Μελιγαλά να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά λόγω της φωτιάς που μαίνεται στο σημείο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Σπάρτακου και ΒΙ.ΠΕ #Μελιγαλά #Μεσσηνίας απομακρυνθείτε προς το κέντρο της πόλης του #Μελιγαλά ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 28, 2025

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση στον Μελιγαλά. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές και 14 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Από αέρος συνδράμουν έξι αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μελιγαλάς Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 14 οχήματα, 6 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025

Μάχη σε δύο πύρινα μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στην Πρέβεζα, συγκεκριμένα στις περιοχές Αηδόνι και Κλεισούρα Πάργας, ενώ μεγάλη φωτιά μαίνεται και στο Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας.