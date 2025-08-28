Μεσσηνία: Σε εξέλιξη δύο πυρκαγιές στον Δήμο Οιχαλίας και το Πετρίτσι

Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο μέτωπα πυρκαγιάς, τα οποία εκδηλώθηκαν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Πέμπτης, στη Μεσσηνία, γεγονός που έχει κινητοποιήσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Η μεγαλύτερη από τις δύο φωτιά καίει στην περιοχή της Ανθούσας, στον Δήμο Οιχαλίας.

Στο σημείο επιχειρούν πέντε οχήματα με δώδεκα πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος δέκα ατόμων, καθώς και δύο ελικόπτερα.

Νωρίτερα, πυρκαγιά είχε ξεσπάσει και στο Πετρίτσι του Δήμου Μεσσήνης.

Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο και, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν εμπνέει ανησυχία. Οι δυνάμεις παραμένουν στα σημεία για την πλήρη κατάσβεση.