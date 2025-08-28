Πρέβεζα: Μάχη σε δύο πύρινα μέτωπα σε Αηδόνι και Κλεισούρα Πάργας

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αηδόνι Πρεβέζης, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική

Στην επιχείρηση κατάσβεσης παίρνουν μέρος 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Δύο διαφορετικές πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη στις περιοχές Αηδόνι και Κλεισούρα, του δήμου Πάργας, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης παίρνουν μέρος 64 πυροσβεστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 22 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Από αέρος συνδράμουν εννέα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.