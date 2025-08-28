Logo Image

Φωτιά τώρα στο Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Στη μάχη έξι εναέρια μέσα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική λόγω μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 45 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ριχτεί και έξι εναέρια μέσα.

