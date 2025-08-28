Φωτιά τώρα στο Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική λόγω μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 45 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ριχτεί και έξι εναέρια μέσα.