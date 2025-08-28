Φωτιά τώρα στο Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική λόγω μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 45 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ριχτεί και έξι εναέρια μέσα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή #Διαβολογέφυρο_Τροιζηνίας. Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της #9ης_ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025