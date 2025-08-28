«Εφιάλτης» για την ελληνική κτηνοτροφία: Γιατί δεν γίνονται μαζικοί εμβολιασμοί κατά της ευλογιάς – Ο Χρ. Μόσχος στο Naftemporiki TV

«Η Ελλάδα έχει δηλωμένα στο υπουργείο 18,5 εκατ. πρόβατα, στην Ευρώπη έχει δηλωμένα 11 εκατ. ενώ ο πραγματικός αριθμός είναι λίγο πάνω από 5 εκατ. αιγοπρόβατα», τόνισε μιλώντας στην εκπομπή In Business του Naftemporiki TV με τη Μαρία Σμιλίδου ο τεχνικός σύμβουλος ΣΕΚ και μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ECVC, Χρήστος Μόσχος.

Όπως σημείωσε, αν δεν ξεκινήσει άμεσα ο εμβολιασμός των προβάτων για την ευλογιά, θα χαθεί το 30% των ζώων και αυτό θα επηρεάσει την τιμή της φέτας και του νωπού κρέατος, η οποία θα διπλασιαστεί.

Χαρακτηριστικά, επεσήμανε πως ο κύριος λόγος που η Ελλάδα αρνείται να ζητήσει το εμβόλιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γιατί «η ΕΕ θα στείλει επιτροπή να εμβολιάζει, η οποία θα αποκαλύψει τον πραγματικό αριθμό των ζώων που υπάρχουν στην Ελλάδα και θα επιβάλει πρόστιμο».