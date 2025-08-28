Logo Image

«Εφιάλτης» για την ελληνική κτηνοτροφία: Γιατί δεν γίνονται μαζικοί εμβολιασμοί κατά της ευλογιάς – Ο Χρ. Μόσχος στο Naftemporiki TV

Μιλάει στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, τεχνικός σύμβουλος ΣΕΚ και μέλος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ECVC

«Η Ελλάδα έχει δηλωμένα στο υπουργείο 18,5 εκατ. πρόβατα, στην Ευρώπη έχει δηλωμένα 11 εκατ. ενώ ο πραγματικός αριθμός είναι λίγο πάνω από 5 εκατ. αιγοπρόβατα», τόνισε μιλώντας στην εκπομπή In Business του Naftemporiki TV με τη Μαρία Σμιλίδου ο τεχνικός σύμβουλος ΣΕΚ και μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ECVC, Χρήστος Μόσχος.

Όπως σημείωσε, αν δεν ξεκινήσει άμεσα ο εμβολιασμός των προβάτων για την ευλογιά, θα χαθεί το 30% των ζώων και αυτό θα επηρεάσει την τιμή της φέτας και του νωπού κρέατος, η οποία θα διπλασιαστεί.

Χαρακτηριστικά, επεσήμανε πως ο κύριος λόγος που η Ελλάδα αρνείται να ζητήσει το εμβόλιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γιατί «η ΕΕ θα στείλει επιτροπή να εμβολιάζει, η οποία θα αποκαλύψει τον πραγματικό αριθμό των ζώων που υπάρχουν στην Ελλάδα και θα επιβάλει πρόστιμο».

