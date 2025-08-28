Καμίνια: Συνελήφθη η 19χρονη αδερφή του 5χρονου που είχε εγκαταλειφθεί μόνος του στο σπίτι

Συνελήφθη χθες το βράδυ η 19χρονη αδερφή του 5χρονου που είχε εγκαταλειφθεί μόνο στο σπίτι της οικογένειας στα Καμίνια, με αποτέλεσμα να στηθεί επιχείρηση για την ασφαλή απομάκρυνσή του από το μπαλκόνι του διαμερίσματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Τρίτη, 26 Αυγούστου, η 19χρονη είχε αναλάβει να προσέχει τα δυο ανήλικα αδέρφια της, ένα 17χρονο κορίτσι και ένα 5χρονο αγόρι, καθώς η μητέρα τους είχε μεταβεί εκτός Αθηνών για επαγγελματικούς λόγους. Ωστόσο, το βράδυ της Τρίτης η 19χρονη άφησε τον 5χρονο υπό την επίβλεψη της 17χρονης αδελφής τους, η οποία στη συνέχεια εγκατέλειψε και εκείνη το σπίτι, με αποτέλεσμα το αγόρι να μείνει εντελώς μόνο του.

Στη συνέχεια το 5χρονο αγόρι βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού όπου εντοπίστηκε από περαστικούς να κλαίει, οι οποίοι και ειδοποίησαν την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που σκαρφάλωσαν στο μπαλκόνι και απομάκρυναν με ασφάλεια το αγόρι.

Η 19χρονη, που κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή Πειραιά, ενώ τα δύο ανήλικα αδέλφια βρίσκονται σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί και η μητέρα για να καταθέσει σχετικά με το περιστατικό.