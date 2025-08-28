Logo Image

Φωτιά τώρα στα Κανατάδικα βορείου Ευβοίας

Στον Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού - Στο σημείο η Πυροσβεστική

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και γεωργική έκταση εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή μεταξύ Ιστιαίας και Κανατάδικα στη βόρεια Εύβοια, στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού.

Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με  πληροφορίες του evima.gr η φωτιά καίει ξερά χόρτα και ελιές στα Κανατάδικα.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού κλιμακίου της Ιστιαίας, οι οποίες και κατάφεραν οριοθετήσουν άμεσα τη φωτιά.

Οι Ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης παρόλα αυτά οι πυροσβέστες κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά.

