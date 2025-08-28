Φωτιά τώρα στα Κανατάδικα βορείου Ευβοίας

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και γεωργική έκταση εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή μεταξύ Ιστιαίας και Κανατάδικα στη βόρεια Εύβοια, στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού.

Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr η φωτιά καίει ξερά χόρτα και ελιές στα Κανατάδικα.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού κλιμακίου της Ιστιαίας, οι οποίες και κατάφεραν οριοθετήσουν άμεσα τη φωτιά.

Οι Ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης παρόλα αυτά οι πυροσβέστες κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά.