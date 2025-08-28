Θανατηφόρο τροχαίο στην Πιερία: Θρήνος για την 9χρονη, στη ΜΕΘ η 11χρονη αδερφή της – Η οικογένεια είχε έρθει για διακοπές στην Ελλάδα

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας τού Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 11χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα, στο 8ο χλμ. της επαρχιακής οδό Κατερίνης – Δίου, στη Νέα Έφεσο Πιερίας, κατά το οποίο έχασε τη ζωή της η 9χρονη αδερφή της.

Σύμφωνα με πηγές του νοσηλευτικού ιδρύματος, που επικαλείται το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η κατάσταση της υγείας της 11χρονης χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Το κοριτσάκι διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την μεταφορά της στο «Ιπποκράτειο». Μάλιστα για τη μετάβασή της προς τη Θεσσαλονίκη κινητοποιήθηκαν περιπολικά και δίκυκλα της ΕΛΑΣ που συνόδευαν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, κατά μήκος της διαδρομής, διευκολύνοντας το στην κίνηση.

Ελαφρά τραυματισμένη η 35χρονη μητέρα των κοριτσιών – Πώς συνέβη το δυστύχημα

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πιο ελαφρά τραυματίστηκε η 35χρονη Γερμανίδα μητέρα των κοριτσιών που οδηγούσε το όχημα. Υπό συνθήκες που ερευνώνται έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα αυτό να βγει εκτός οδοστρώματος και να προσκρούσει σε δέντρο όπου ακινητοποιήθηκε.

Η οικογένεια ζει μόνιμα στη Γερμανία

Όπως έγινε γνωστό, η οικογένεια ζει μόνιμα στην Γερμανία, ενώ βρισκόταν για ολιγοήμερες διακοπές στην Ελλάδα, απ’ όπου κατάγεται ο σύζυγος της 35χρονης. Από την έρευνα που διεξάγει το Τμήμα Τροχαίας Κατερίνης διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο ανήκε στην πεθερά της γυναίκας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ