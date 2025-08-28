Η πρωτοβουλία «Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών» του Δήμου Αθηναίων επεκτείνεται πλέον σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες της πόλης, έπειτα από το πρώτο συμμετοχικό εργαστήρι σχεδιασμού στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων.

«Την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, ξεκινάμε πάλι, από την 4η Δημοτική Κοινότητα, στο 67ο Γυμνάσιο Αθήνας, Λιοσίων 195, στις 18:30» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος και προσθέτει πως «στόχος του εγχειρήματος είναι να σχεδιάσουμε μαζί με τους κατοίκους προσβάσιμες διαδρομές, ώστε καθένας να μπορεί μέσα σε 15 λεπτά να έχει άμεση πρόσβαση σε βασικές υποδομές και υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας τα πόδια, το ποδήλατο ή τα ΜΜΜ (σχολεία, δομές υγείας, πάρκα, πολιτιστικούς και ψυχαγωγικούς χώρους)».

Χ. Δούκας: Σχεδιάζουμε μαζί γειτονιές που μας ενώνουν

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Μετά την Κυψέλη, η Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών επεκτείνεται σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες. Αλλάζουμε μαζί με τους πολίτες τις γειτονιές μας, ώστε η καθημερινότητά μας να γίνει πιο ανθρώπινη, πιο πράσινη και πιο βιώσιμη. Καλούμε πολίτες, συλλόγους, φορείς και συλλογικότητες να πάρουν μέρος. Να ακουστεί η φωνή τους και να μας πουν πώς θέλουν την πόλη τους. Σχεδιάζουμε γειτονιές που μας ενώνουν και αγαπάμε να κυκλοφορούμε».

Πώς μπορεί να συμμετέχει κανείς

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, ξεκινώντας με μια διαδραστική διαδικασία, οι συμμετέχοντες, καταθέτουν την άποψή τους για το τι είναι η «γειτονιά» και στη συνέχεια συμπληρώνουν ένα σχετικό ερωτηματολόγιο. Για όσους επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα για τη διαδικασία, θα δουν τις απαντήσεις να εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο στις οθόνες που βρίσκονται στον χώρο.

Στη συνέχεια, δουλεύοντας σε ομάδες, πάνω στον χάρτη της γειτονιάς τους, οι συμμετέχοντες προτείνουν τις διαδρομές, που είναι σημαντικές για την καθημερινότητά τους, καθώς και παρεμβάσεις που, κατά προτεραιότητα, θα ήθελαν να υλοποιηθούν στη συνοικία τους, έτσι ώστε να δημιουργηθούν ήπιες, ασφαλείς και προσβάσιμες διαδρομές.

Όπως τονίζεται από τον Δήμο Αθηναίων, ακούγονται και καταγράφονται όλες οι απόψεις και ιδέες, ενώ η διαδικτυακή πλατφόρμα συμμετοχής και σχεδιασμού θα παραμείνει ανοικτή, για όσους δεν καταφέρουν να παρευρεθούν, ως τις 15 Σεπτεμβρίου: https://platform.participatorylab.org/enroll/category/geitonies15

Όπως επισημαίνεται από τον Δήμο Αθηναίων, τα αποτελέσματα θα ομαδοποιηθούν, θα ταξινομηθούν και θα παραχθεί το απαραίτητο υλικό, ώστε να προχωρήσουν, τόσο άμεσα μέτρα όσο και -μετά από συγκεκριμένες μελέτες- οι πολεοδομικές και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και η «Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών» να γίνει πράξη. Την υποστήριξη του Δήμου για την υλοποίηση του συμμετοχικού εργαστηρίου ανέλαβε η συνεργατική – διεπιστημονική ομάδα σχεδιασμού «CommonSpace».

Ημερομηνίες Εργαστηρίων Συμμετοχικού Σχεδιασμού Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών