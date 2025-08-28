Αφροδίτη Λατινοπούλου: Το χρονικό του τροχαίου με εγκατάλειψη – Τι γνωρίζουμε για τον οδηγό που το προκάλεσε, πώς έφτασαν οι αρχές στη σύλληψή του

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ο οδηγός που προκάλεσε τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Κηφισίας με θύμα την ευρωβουλευτή Αφροδίτη Λατινοπούλου και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 30χρονο άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε στο Κορωπί έπειτα από έρευνες της Τροχαίας, που αξιοποίησε τις πινακίδες που συγκράτησε η ευρωβουλευτής αλλά και τις κάμερες της περιοχής.

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» τραυματίστηκε ελαφρά στον αυχένα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Όπως ανέφερε η ίδια, «στάθηκε τυχερή μέσα στην ατυχία της», ενώ ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση.

Πώς έγινε το τροχαίο

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Χαλάνδρι. Το όχημα στο οποίο επέβαινε η κ. Λατινοπούλου ως συνοδηγός είχε σταματήσει σε πορτοκαλί φανάρι, όταν δέχθηκε σφοδρή πρόσκρουση από άλλο αυτοκίνητο.

Ο οδηγός του ΙΧ, αντί να σταματήσει για την καταγραφή του συμβάντος, επιτάχυνε και εξαφανίστηκε.

«Ευτυχώς φορούσαμε ζώνη –η ζώνη σώζει ζωές. Το αυτοκίνητο που μας τράκαρε άναψε αλάρμ, σταματήσαμε για να κάνουμε ανταλλαγή στοιχείων, όμως ο ασυνείδητος οδηγός πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε», δήλωσε η ευρωβουλευτής στο Open.

Ο οδηγός συνελήφθη τελικά λίγες ώρες αργότερα και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για πρόκληση τροχαίου με εγκατάλειψη.