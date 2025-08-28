Θρύλος για τα «Καμμένα» στην Παναγία Σουμελά του Πόντου

Τα ατελείωτα θαύματα της Μεγαλόχαρης, η θεραπεία των προσερχομένων αρρώστων η σωτηρία των επικαλουμένων την χάριν της, η παρηγορία κάθε απελπισμένου, η Θεϊκή Της φήμη με μια λέξη, ξεπέρασε τα σύνορα του Θέματος της Τραπεζουντος, ξαπλώθηκε σ’ όλη την Μικρά Ασία, και έγινε προσκύνημα ιερόν όχι μόνον όλων των Χριστιανών, αλλά και πολλών αλλοθρήσκων η Εικόνα Της.

Μαζύ με την φήμην, ηύξανον και τα αγαθά και ο πλούτος της Μονής που στάθηκε και η αιτία της πρώτης Της καταστροφής.

Σε μια επιδρομή από αλλοπίστους ληστάς, δεν έμεινε «λίθος επί λίθου».

