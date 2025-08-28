Logo Image

Πλημμύρες στη Μάνδρα: Αθώα η πρώην δήμαρχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Κοινωνία

EUROKINISSI (ΦΩΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ)

Απαλλαγή των κατηγορουμένων για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια

Για δεύτερη φορά κρίθηκαν αθώοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια  από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων η πρώην δήμαρχος Μάνδρας, ο τότε προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δόμησης Ελευσίνας και η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, για τις πλημμύρες στην Μάνδρα τον Νοέμβριο του 2017.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οι οποίοι είχαν καταδικαστεί σε 14-18 μήνες φυλάκιση για πρόκληση πλημμύρας από αμέλεια, κάθισαν ξανά στο εδώλιο μετά από αναίρεση που είχε ασκήσει ο Άρειος Πάγος κατά το σκέλος της απόφασης που αφορούσε στην απαλλαγή των κατηγορουμένων για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει να κριθεί αθώα η πρώην δήμαρχος και να κριθούν ένοχοι οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι.

