Πλημμύρες στη Μάνδρα: Αθώα η πρώην δήμαρχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Για δεύτερη φορά κρίθηκαν αθώοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων η πρώην δήμαρχος Μάνδρας, ο τότε προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δόμησης Ελευσίνας και η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, για τις πλημμύρες στην Μάνδρα τον Νοέμβριο του 2017.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οι οποίοι είχαν καταδικαστεί σε 14-18 μήνες φυλάκιση για πρόκληση πλημμύρας από αμέλεια, κάθισαν ξανά στο εδώλιο μετά από αναίρεση που είχε ασκήσει ο Άρειος Πάγος κατά το σκέλος της απόφασης που αφορούσε στην απαλλαγή των κατηγορουμένων για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει να κριθεί αθώα η πρώην δήμαρχος και να κριθούν ένοχοι οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι.