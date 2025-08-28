Logo Image

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν χιλιάδες προϊόντα-«μαϊμού» – 2 συλλήψεις και πρόστιμα 260.000 ευρώ

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν χιλιάδες προϊόντα-«μαϊμού» – 2 συλλήψεις και πρόστιμα 260.000 ευρώ

Έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ σε συνεργασία με την Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Θεσσαλονίκης και με τη συμβολή της ΕΛΑΣ

Χιλιάδες απομιμητικά προϊόντα (κυρίως παιχνίδια, είδη ένδυσης και αξεσουάρ) εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων της ΔΙΜΕΑ στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, στελέχη της Διυπηρεασιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του υπουργείου Ανάπτυξης διενήργησαν ελέγχους στη Θεσσαλονίκη την περίοδο 25 έως και 27 Αυγούστου, σε συνέχεια αξιοποίησης σχετικών πληροφοριών από Τελωνειακές υπηρεσίες χωρών της Ε.Ε., στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου.

Στη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 39.315 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 260.000 ευρώ, ενώ για δύο παραβάτες της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας εμπορικών σημάτων τηρήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την ΕΛΥΤ (Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων) Θεσσαλονίκης, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή της ΕΛΑΣ και της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

