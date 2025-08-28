Logo Image

Ανείπωτη τραγωδία στην Καστοριά: Δύο 16χρονοι νεκροί σε τροχαίο

Κοινωνία

Ανείπωτη τραγωδία στην Καστοριά: Δύο 16χρονοι νεκροί σε τροχαίο

Πηγή φωτ. oladeka.com

Πώς συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο

Δύο 16χρονα παιδιά, ένα κορίτσι και ένα αγόρι, ανασύρθηκαν νεκρά μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην εθνική οδό Καστοριάς-Αμυνταίου, κοντά στην περιοχή της Κορησού.

Οι γονείς των δύο ανηλίκων είχαν ενημερώσει νωρίτερα την Αστυνομία καθώς δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τα παιδιά τους στο κινητό. Λίγο πριν τις 6 το πρωί τα δύο παιδιά εντοπίσθηκαν από την Πυροσβεστική στο μοιραίο όχημα που είχε μετατραπεί σε μία άμορφη μάζα σιδερικών.

Όπως μεταδιδει το τοπικό ειδησεογραφικό site oladeka.com, το λευκό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο ανήλικα άτομα εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η Πυροσβεστική κλήθηκε στο σημείο λίγο πριν τις 6 τα ξημερώματα και τα απεγκλώβισε χωρίς τις αισθήσεις τους. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube