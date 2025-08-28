Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025

Οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι των εφημερίδων:

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Προαπαιτούμενα για έξτρα μέτρα στήριξης”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Όλος ο ΕΦΚΑ στο κινητό με 140 ψηφιακές υπηρεσίες”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΦΥΛΑΚΗ για παράνομους ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ σε πεζόδρομους και πλατείες”

ΕΣΤΙΑ: “Τι αλλάζει στις Ένοπλες Δυνάμεις”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΠΑΤΑΝΕ ΓΚΑΖΙ ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Πληθωρισμός αρίστων”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Ενταση της καταστολής και των διωγμών στα θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων”

ΤA NEA: “206.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες”

ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ: “Μεταξύ φθοράς και στασιμότητας”

ΚONTRA: “ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ Ο ΜΑΚΡΟΝ ΠΑΕΙ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ!”

