Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025

Οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι των εφημερίδων:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Προαπαιτούμενα για έξτρα μέτρα στήριξης”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Όλος ο ΕΦΚΑ στο κινητό με 140 ψηφιακές υπηρεσίες”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΦΥΛΑΚΗ για παράνομους ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ σε πεζόδρομους και πλατείες”
ΕΣΤΙΑ: “Τι αλλάζει στις Ένοπλες Δυνάμεις”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΠΑΤΑΝΕ ΓΚΑΖΙ ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Πληθωρισμός αρίστων”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Ενταση της καταστολής και των διωγμών στα θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων”
ΤA NEA: “206.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες”
ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ: “Μεταξύ φθοράς και στασιμότητας”
ΚONTRA: “ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ Ο ΜΑΚΡΟΝ ΠΑΕΙ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ!”
