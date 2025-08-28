Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και άνοδος της θερμοκρασίας – Αλλάζει το σκηνικό από Σάββατο με καταιγίδες

Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα, Πέμπτη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με εντάσεις που θα φθάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθεί από 32 έως 34 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 35 βαθμούς. Στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και στη βόρεια Κρήτη η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς.

Μπορείτε να δείτε τα επίπεδα της θερμοκρασίας και τις καιρικές συνθήκες στις μεγάλες πόλεις της χώρας, ΕΔΩ.

Αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ ανά περιοχή

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Στη δυτική Μακεδονία μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές ανατολικοί-βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά στο Θρακικό έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι τοπικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 και στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη.

Άνεμοι: Βόρειοι 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 με 30 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Παρασκευή 29/08/2025

Γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι μεταβλητοί στα δυτικά, βόρειοι 4-5 στα ανατολικά και στο Αιγαίο 6-7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 35-36 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Σάββατο 30/08/2025

Γενικά αίθριος καιρός, με βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι σε Ήπειρο και βόρειο Ιόνιο. Άνεμοι νοτιοδυτικοί 3-5 μποφόρ, στα Δωδεκάνησα βόρειοι. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Κυριακή 31/08/2025

Στη δυτική και βόρεια χώρα τοπικές βροχές και καταιγίδες, με βελτίωση μέσα στην ημέρα. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος καιρός. Θερμοκρασία σε πτώση σε δυτικά και βόρεια.

Δευτέρα 01/09/2025

Γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.