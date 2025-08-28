Εορτολόγιο 28 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη

O Άγιος Δάμων ο Ιερομάρτυρας και ο Δίκαιος Εζεκίας ο Βασιλιάς τιμώνται σήμερα, Πέμπτη 28 Αυγούστου, από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν επίσης:

Ο όσιος Μωυσής ο Αιθίοπας και

ο Αιθίοπας και Οι Άγιοι Διομήδης και Λαυρέντιος.

Ο Άγιος Δάμων ο Ιερομάρτυρας είναι άγνωστος στους Συναξαριστές και τα Μηναία. Η μνήμη του αναγράφεται στο Σιναϊτικό Κώδικα 631, όπου υπάρχουν και δύο Στιχηρά (τροπάρια) στον Άγιο Δάμωνα.

Ποιος ήταν ο Εζεκίας

Ο Εζεκίας ήταν ο 13ος βασιλιάς του ανεξάρτητου Βασιλείου της Ιουδαίας, και ένας από τους σημαντικότερους βασιλείς του. Ήταν γιος του Άχαζ. Έγινε βασιλιάς στην ηλικία των 25 και εκτιμάται ότι βασίλεψε από το 715 ή 716 μέχρι το 686 π.Χ. Ήταν ο πατέρας του Μανασσή.

Θεωρείται πως ήταν σοφός και ευσεβής βασιλιάς, ενώ ήταν σύγχρονος του προφήτη Ησαΐα. Ακολουθώντας τις συμβουλές του προφήτη, καταπολέμησε την ειδωλολατρία και επανέφερε την λατρεία του Γιαχβέ και τον νόμο του Μωυσή.

Βοήθησε επίσης στην ανάπτυξη της γεωργίας, οχύρωσε την Ιερουσαλήμ και κατασκεύασε υπόγεια σήραγγα τροφοδοσίας της πόλης με νερό.

Γενικότερα κατά την βασιλεία του ανεγέρθηκαν πολλά κοινωφελή έργα, ενώ πέτυχε να εκδιώξει από τη χώρα του τους Ασσύριους κατακτητές, που τον είχαν πολιορκήσει προηγουμένως στην Ιερουσαλήμ[10

Ποιοι έχουν την ονομαστική τους εορτή