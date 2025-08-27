ΣΕΔΕΘ: «Η ΔΕΘ πρέπει να μείνει στο κέντρο και να αναβαθμιστεί»

“Η ΔΕΘ πρέπει να μείνει στο κέντρο, να αναβαθμιστεί και να συνεχίσει να αποτελεί εθνικό κεφάλαιο. Δεν μπορούμε να δεχθούμε λύσεις που οδηγούν σε απαξίωση και απώλεια κύρους”, τονίζει με ανακοινωση που εξέδωσε απόψε ο Σύλλογος Εργαζομένων της ΔΕΘ-Helexpo, ενόψει των ανακοινώσεων για την ανάπλαση της ΔΕΘ.

«Η ΔΕΘ, σημειώνει καταρχάς ο ΣΕΔΕΘ, «δεν είναι απλώς ένα εκθεσιακό κέντρο ούτε ένα σύνολο κτιρίων. Είναι ζωντανός θεσμός με σχεδόν έναν αιώνα ιστορίας, δεμένος με την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της χώρας, αλλά και μια υγιής οικονομικά εταιρεία» και προσθέτει:

«Η ΔΕΘ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Θεσσαλονίκης και πρέπει να παραμείνει στον ιστορικό της χώρο στο κέντρο της πόλης. Η μετατροπή του μεγαλύτερου μέρους του χώρου της έκθεσης σε πάρκο που συμπεριλήφθηκε και στον αρχικό σχεδιασμό του έργου της ανάπλασης και φυσικά μας βρίσκει σύμφωνους, με την ταυτόχρονη λειτουργία του εκθεσιακού οργανισμού απαιτεί έσοδα από την εκθεσιακή δραστηριότητα που προέρχονται από την πώληση επιφάνειας εκθεσιακού χώρου. Η επιφάνεια διαθέσιμου εκθεσιακού χώρου στο νέο εκθεσιακό κέντρο δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τη σημερινή και να μην μπορεί να φιλοξενήσει τις μεγάλες εκθέσεις της Θεσσαλονίκης, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα οδηγηθούμε σε συρρίκνωση και μελλοντική καταδίκη της εταιρείας. Σήμερα, η AGROTICA, η ZOOTECHNIA και η ΔΕΘ πωλούν καθαρά 35.000 τ.μ. στεγασμένων και 5.000 τ.μ. υπαίθριων έκαστη, δηλαδή περίπου 60.000 τ.μ. μεικτών χώρων.

Το αρχιτεκτονικό σχέδιο που προέκυψε μετά από 12 χρόνια διαδικασιών και μέσα από έναν διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό πρότυπο υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ένωσης Αριχτεκτόνων (UIA), με ίδιες δαπάνες της ΔΕΘ, πρέπει να παραμείνει η βάση υλοποίησης του έργου. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση για τη δημιουργία ενός χώρου διεθνούς εμβέλειας που θα αποτελεί το νέο τοπόσημο της Θεσσαλονίκης του μέλλοντος.

Ο ΣΕΔΕΘ παραμένει στη διάθεση όλων για διάλογο και τεκμηριωμένη συζήτηση».