Logo Image

«Στέλιος Καζαντζίδης: Δεν με σβήνει κανένας»: Ο Πόντιος καλλιτέχνης που κατάφερε όσα κανείς, χωρίς να έχει ανάγκη κανέναν – Η ιστορία ενός θρύλου

Κοινωνία

«Στέλιος Καζαντζίδης: Δεν με σβήνει κανένας»: Ο Πόντιος καλλιτέχνης που κατάφερε όσα κανείς, χωρίς να έχει ανάγκη κανέναν – Η ιστορία ενός θρύλου

Πηγή: Pontos News

Πρώτη επίσημη παρουσίαση του βιβλίου (εκδ. Ινφογνώμων) του Κώστα Μπαλαχούτη, στις εγκαταστάσεις της «KITRVS Οινοποιητική» στην Πιερία. Γράφει η Πόπη Παπαγεωργίου

Ιδανικός τόπος που λείανε το έδαφος για να αναπτυχθούν μοναδικά συναισθήματα και ζεστή ατμόσφαιρα, αποδείχθηκαν οι ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής εγκαταστάσεις της «KITRVS Οινοποιητική» στην ιστορική Πύδνα Πιερίας (Κίτρος), για την πρώτη παρουσίαση στο ελληνικό κοινό του βιβλίου Στέλιος Καζαντζίδης: Δεν με σβήνει κανένας (εκδ. Ινφογνώμων) του συγγραφέα, δημοσιογράφου και στιχουργού Κώστα Μπαλαχούτη.

Η «KITRVS Οινοποιητική» –δημιουργήθηκε από τον Γιώργο Γαρυπίδη και την Στέλλα Μαντουλίδου–, θέτοντας τον πολιτισμό ψηλά στην εταιρική πολιτική της, στα μέσα Αυγούστου, υποδέχθηκε με άψογο τρόπο το ξεχωριστό κοινό και τους ομιλητές Γιώργο Λιάνη, Σάββα Καλεντερίδη, Χριστίνα Χαφουσίδου και Κώστα Μπαλαχούτη, προς τιμήν του ωσεί παρόντα Στέλιου Καζαντζίδη.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο στο pontosnews.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube