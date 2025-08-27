Φωτιά τώρα στο Βρωμοπούσι Σαλαμίνας – Μήνυμα από το 112 στους πολίτες για ετοιμότητα

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 21.00 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρωμοπούσι Σαλαμίνας.

Κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα.

Αρχικές αναφορές κάνουν λόγο για φωτιά που καίει σε κενά οικόπεδα ανάμεσα σε κατοικίες.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 48 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Πυρκαγιά στην Σαλαμίνα στον περιφερειακό δρόμο των Βασιλικών

Το 112 ήχησε λίγο πριν τις 22.00 καλώντας τους πολίτες τις περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Συγκεκριμένα του ενημέρωσε πως ξέσπασε δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά Σαλαμίνας.

Ενεργοποίηση 112 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

112 Greece, August 27, 2025

Διακοπή κυκλοφορίας

Η Τροχαία ανακοίνωσε τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Καραϊσκάκη, από τη λεωφόρο Βασιλικών έως την οδό Κατσέλη, και στα δύο ρεύματα. Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών και να αποφεύγουν την κίνηση στην περιοχή μέχρι νεωτέρας.