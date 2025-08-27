Logo Image

Φωτιά τώρα στο Βρωμοπούσι Σαλαμίνας – Μήνυμα από το 112 στους πολίτες για ετοιμότητα

Κοινωνία

INTIME NEWS/ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση ανάμεσα σε κατοικίες

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 21.00 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρωμοπούσι Σαλαμίνας.

Αρχικές αναφορές κάνουν λόγο για φωτιά που καίει σε κενά οικόπεδα ανάμεσα σε κατοικίες.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 48 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Το 112 ήχησε λίγο πριν τις 22.00 καλώντας τους πολίτες τις περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Συγκεκριμένα του ενημέρωσε πως ξέσπασε δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά Σαλαμίνας.

Διακοπή κυκλοφορίας

Η Τροχαία ανακοίνωσε τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Καραϊσκάκη, από τη λεωφόρο Βασιλικών έως την οδό Κατσέλη, και στα δύο ρεύματα. Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών και να αποφεύγουν την κίνηση στην περιοχή μέχρι νεωτέρας.

