Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι

Κοινωνία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Φωτιά  σε διαμέρισμα 1ο ορόφου διώροφης οικίας στο Κερατσίνι επί της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη.

Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Οι πληροφορίες λένε πως δεν υπήρχε κάποιος μέσα στο διαμέρισμα.

