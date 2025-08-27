Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι

Φωτιά σε διαμέρισμα 1ο ορόφου διώροφης οικίας στο Κερατσίνι επί της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη.
Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Οι πληροφορίες λένε πως δεν υπήρχε κάποιος μέσα στο διαμέρισμα.
