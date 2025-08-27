Logo Image

Συνελήφθη 62χρονος για την πυρκαγιά στην Κάντζα

Κοινωνία

Ο δράστης κινούνταν με ποδήλατο τύπου mountain bike και έβαλε τη φωτιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα

Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου ένας 62χρονος αλλοδαπός από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Ο άνδρας κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση, αναφορικά με τη χθεσινή πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση πλησίον του Ελληνοαμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών (Λάτσειο), στον παράδρομο της Αττικής Οδού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης κινούνταν με ποδήλατο τύπου mountain bike και έθεσε τη φωτιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Στη συνέχεια προσπάθησε να αποκρύψει ένα σακίδιο πλάτης τιο οποίο έφερε μαζί του, αλλά τελικά αυτό εντοπίστηκε από τις Αρχές.

