Ο Κένεντι ανακάλεσε τις άδειες ΄έκτακτης των εμβολίων κατά της Covid

Στην ανάκληση όλων των αδειών «εκτάκτης χρήσης» που είχαν χορηγηθεί σε εμβόλια για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, προχώρησε ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ.

Ο Κένεντι, γνωστός πολέμιος του εμβολιασμού κατά της Covid, είχε και στο παρελθόν, πριν από την επιστροφή δηλαδή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία για τη δεύτερη θητεία του, ζητήσει την ανάκληση του καθεστώτος έκτακτης αδειοδότησης που είχε χορηγηθεί στα εμβόλια προκειμένου να κυκλοφορήσουν στην αγορά προτού να ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος κύκλος έρευνας.

Σε ανάρτησή του ο Κένεντι σημειώνει:

Είχα υποσχεθεί 4 πράγματα:

1. να τερματίσω τις υποχρεωτικές εμβολιαστικές διαδικασίες κατά της Covid.

2. να διατηρήσω τα εμβόλια διαθέσιμα σε όσους τα χρειάζονται, ειδικά στους ευάλωτους.

3. να απαιτήσω από τις εταιρίες δοκιμές με εικονικά φάρμακα (placebo) .

4. να τερματίσω την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Με μια σειρά ενεργειών του FDA σήμερα, πετύχαμε και τους τέσσερις στόχους. Οι άδειες έκτακτης χρήσης για εμβόλια Covid, που κάποτε χρησιμοποιοήθηκαν για να δικαιολογήσουν υποχρεωτικό εμβολιασμό στο ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, τώρα ανακαλούνται.

Ο FDA έχει πλέον εκδώσει άδεια κυκλοφορίας για όσους διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο: Moderna (6+ μήνες), Pfizer (5+) και Novavax (12+). Αυτά τα εμβόλια είναι διαθέσιμα για όλους τους ασθενείς που τα επιλέγουν μετά από διαβούλευση με τους γιατρούς τους. Ο αμερικανικός λαός απαίτησε επιστήμη, ασφάλεια και κοινή λογική. Αυτό το πλαίσιο τα προσφέρει και τα τρία. Σας ευχαριστώ.