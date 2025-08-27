Logo Image

Ο Κένεντι ανακάλεσε τις άδειες ΄έκτακτης των εμβολίων κατά της Covid

Κοινωνία

Ο Κένεντι ανακάλεσε τις άδειες ΄έκτακτης των εμβολίων κατά της Covid

Πρόκειται για τις άδειες έκτακτης χρήσης που είχαν χορηγηθεί στα εμβόλια ώστε να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν σύντομα, την περίοδο του ξεσπάσματος του κορωνοϊού

Στην ανάκληση όλων των αδειών «εκτάκτης χρήσης» που είχαν χορηγηθεί σε εμβόλια για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, προχώρησε ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ.

Ο Κένεντι, γνωστός πολέμιος του εμβολιασμού κατά της Covid, είχε και στο παρελθόν, πριν από  την επιστροφή δηλαδή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία για τη δεύτερη θητεία του, ζητήσει την ανάκληση του καθεστώτος έκτακτης αδειοδότησης που είχε χορηγηθεί στα εμβόλια προκειμένου να κυκλοφορήσουν στην αγορά προτού να ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος κύκλος έρευνας.

Σε ανάρτησή του ο Κένεντι σημειώνει:

Είχα υποσχεθεί 4 πράγματα:

1. να τερματίσω τις υποχρεωτικές εμβολιαστικές διαδικασίες κατά της Covid.

2. να διατηρήσω τα εμβόλια διαθέσιμα σε όσους τα χρειάζονται, ειδικά στους ευάλωτους.

3. να απαιτήσω από τις εταιρίες δοκιμές με εικονικά φάρμακα (placebo) .

4. να τερματίσω την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Με μια σειρά ενεργειών του FDA σήμερα, πετύχαμε και τους τέσσερις στόχους. Οι άδειες έκτακτης χρήσης για εμβόλια Covid, που κάποτε χρησιμοποιοήθηκαν για να δικαιολογήσουν υποχρεωτικό εμβολιασμό στο ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, τώρα ανακαλούνται.

Ο FDA έχει πλέον εκδώσει άδεια κυκλοφορίας για όσους διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο: Moderna (6+ μήνες), Pfizer (5+) και Novavax (12+). Αυτά τα εμβόλια είναι διαθέσιμα για όλους τους ασθενείς που τα επιλέγουν μετά από διαβούλευση με τους γιατρούς τους. Ο αμερικανικός λαός απαίτησε επιστήμη, ασφάλεια και κοινή λογική. Αυτό το πλαίσιο τα προσφέρει και τα τρία. Σας ευχαριστώ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube