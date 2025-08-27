Καμίνια: Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. σκαρφαλώνουν σε μπαλκόνι και σώζουν ένα αγοράκι (βίντεο)

Άμεση ήταν η αντίδραση αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., όταν ενημερώθηκαν για ανήλικο αγόρι που βρισκόταν σε κίνδυνο, στα Καμίνια του Πειραιά.

Το αγόρι, ηλικίας περίπου 5 ετών, ήταν μόνο του στο μπαλκόνι και κινδύνευε να πέσει. Χωρίς δισταγμό, οι αστυνομικοί ανέβηκαν στο μπαλκόνι της πολυκατοικίας και κατάφεραν να σώσουν το παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί ήταν εντελώς μόνο στο σπίτι, χωρίς την παρουσία ενηλίκων.

Η παρέμβαση των αστυνομικών υπενθυμίζει ότι το θάρρος και η αφοσίωση στο καθήκον μπορούν να κάνουν τη διαφορά.