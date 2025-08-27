Logo Image

Καμίνια: Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. σκαρφαλώνουν σε μπαλκόνι και σώζουν ένα αγοράκι (βίντεο)

Κοινωνία

Καμίνια: Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. σκαρφαλώνουν σε μπαλκόνι και σώζουν ένα αγοράκι (βίντεο)

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί ήταν εντελώς μόνο στο σπίτι, χωρίς την παρουσία ενηλίκων

Άμεση ήταν η αντίδραση αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., όταν ενημερώθηκαν για ανήλικο αγόρι που βρισκόταν σε κίνδυνο, στα Καμίνια του Πειραιά.

Το αγόρι, ηλικίας περίπου 5 ετών, ήταν μόνο του στο μπαλκόνι και κινδύνευε να πέσει. Χωρίς δισταγμό, οι αστυνομικοί ανέβηκαν στο μπαλκόνι της πολυκατοικίας και κατάφεραν να σώσουν το παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί ήταν εντελώς μόνο στο σπίτι, χωρίς την παρουσία ενηλίκων.

Η παρέμβαση των αστυνομικών υπενθυμίζει ότι το θάρρος και η αφοσίωση στο καθήκον μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube