Δράμα: Ιδρύεται Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο

Την ίδρυση Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Δράμας, με έναρξη λειτουργίας του από το σχολικό έτος 2025-2026, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Δράμας (με έδρα την Πετρούσα), οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από σήμερα, 27 Αυγούστου έως και 2 Σεπτεμβρίου 2025. Έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μέχρι δύο κατευθύνσεις.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού Δράμας. Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών, μαζί με την αίτηση, οφείλουν να προσκομίσουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει η μόνιμη κατοικία τους.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Δράμας θα αρχίσει την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Σ. Ζαχαράκη: Ενισχύσουμε την εκπαιδευτική και πολιτιστική ζωή απ΄άκρου εις άκρον της χώρας

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε πως «η ίδρυση του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου στη Δράμα, θα δώσει τη δυνατότητα σε νέα παιδιά να καλλιεργήσουν τα ταλέντα και τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες, παράλληλα με τη γενική παιδεία».

«Στο υπουργείο Παιδείας και στην κυβέρνηση, έχουμε αποδείξει με έργα, ότι στηρίζουμε την ισόρροπη ανάπτυξη των γνωστικών και δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών μας και επενδύουμε σε ένα σχολείο που συνδυάζει τη γνώση με την καλλιτεχνική έκφραση. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά και να ενισχύσουμε την εκπαιδευτική και πολιτιστική ζωή απ΄ άκρου εις άκρον της χώρας» πρόσθεσε η υπουργός Παιδείας.