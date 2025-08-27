Logo Image

Νεστόριο: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη χαράδρα του Χάρου – Έχει σκαλώσει σε συστάδα δένδρων

Κοινωνία

Νεστόριο: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη χαράδρα του Χάρου – Έχει σκαλώσει σε συστάδα δένδρων

(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η ανάσυρση της σορού είναι αρκετά δύσκολη επιχείρηση

Tη σορό ενός άνδρα να κείτεται στη χαράδρα του Χάρου σε βάθος 200 μέτρων εντόπισαν άνδρες της ΕΛΑΣ που περιπολούσαν στην ευρύτερη περιοχή του Νεστορίου.

Πλησίον του γκρεμού εντοπίστηκε ένα ΙΧ, που σύμφωνα με την Αστυνομία φαίνεται να ανήκει στον άνδρα.

Αστυνομικές πηγές δήλωσαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι χρειάστηκε η βοήθεια drone, προκειμένου να εντοπιστεί η σορός του, που μετά την πτώση του έχει σκαλώσει σε συστάδα δένδρων σε μεγάλο βάθος.

Η ανάσυρση της σορού είναι αρκετά δύσκολη επιχείρηση καθότι στο σημείο που βρίσκεται, η χαράδρα συνεχίζεται για ακόμη 50 μέτρα. Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ Ιωαννίνων σπεύδει προκειμένου πριν νυχτώσει να γίνει η ανάσυρση. Η αστυνομία από τα έως τώρα στοιχεία φαίνεται να αποκλείει την εγκληματική ενέργεια.

