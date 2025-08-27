Ρευματοκλοπές: Εξαρθρώθηκε συμμορία στο Ηράκλειο – Πάνω από 190.000 ευρώ η αξία του κλεμμένου ρεύματος

Στην εξιχνίαση 30 περιπτώσεων κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθησαν χθες το πρωί – κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, δύο άνδρες 45 και 54 ετών, κατηγορούμενοι για σύσταση συμμορίας και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον συνελήφθη ακόμα ένας 45χρονος και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμα 29 ατόμων ιδιοκτητών οικιών και επιχειρήσεων, που κατηγορούνται για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών που περιήλθαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ο 54χρονος με τον 45χρονο πιάστηκαν την ώρα που πραγματοποιούσαν παρέμβαση σε μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΔΔΗΕ σε οικία ιδιοκτησίας 45χρονου.

Στο πλαίσιο της έρευνας βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν:

Πλήθος ελασμάτων χαλκού-γεφυρών, οι οποίες τοποθετούνται σε μετρητές της ΔΕΔΔΗΕ

Πλήθος συρμάτων σφράγισης σφραγίδων ΔΕΔΔΗΕ

Πλήθος μολυβιών σφράγισης σύρματος

Μία πρέσα σφράγισης

Μία εργαλειοθήκη η οποία περιείχε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό

77 σφραγίδες μετρητών ΔΕΔΔΗΕ

Το συνολικό ποσό των 2.700 ευρώ

Δύο κινητά τηλέφωνα

Από τη συνεχιζόμενη αστυνομική έρευνα και προανάκριση προέκυψε ότι ο 45χρονος και ο 54χρονος, δρώντας τουλάχιστον κατά το χρονικό διάστημα από 28.01.2025 έως και την 26.08.2025 στην ευρύτερη περιφέρεια Νομού Ηράκλειου, διέπραξαν επιπλέον 29 περιπτώσεις κλοπής ρεύματος πραγματοποιώντας τεχνικές επεμβάσεις στους μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΔΔΗΕ σε οικίες και επιχειρήσεις, μειώνοντας την καταγεγραμμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, ο 54χρονος είχε το ρόλο μεσάζοντα προς ανεύρεση υποψήφιων «πελατών» έναντι αμοιβής, ενώ ο 45χρονος είχε το ρόλο του τεχνικού στις πραγματοποιθείσες επεμβάσεις στους μετρητές σε οικίες και επιχειρήσεις.

Η εκτιμώμενη αξία του κλεμμένου ρεύματος ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 190.000 ευρώ. Μέρος του κατασχεθέντος ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ερευνάται για τον τρόπο κτήσης του καθώς, καθώς αποτελούν υλικό του ΔΕΔΔΗΕ.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου για την πλήρη διερεύνηση της εγκληματικής δραστηριότητας των δραστών.