Θεσσαλονίκη: Στο εδώλιο 40χρονος Δανός για κακοποίηση του σκύλου του

Αναβλήθηκε η δίκη του 40χρονου Δανού στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης που κατηγορείται για κακοποίηση ζώου, προκειμένου να προσκομιστεί στο δικαστήριο κτηνιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Ο αλλοδαπός βρέθηκε στο εδώλιο του δικαστηρίου κατόπιν καταγγελίας στην οποία προχώρησε μία γυναίκα, όταν προ 10ημέρου μέσα σε εγκαταστάσεις οργανωμένου κάμπινγκ στην περιοχή της Ασπροβάλτας Θεσσαλονίκης, άκουσε έξω από το σκηνή του 40χρονου το μεγαλόσωμο σκυλί να γαβγίζει.

Η καταγγελία

«Ήταν δεμένο και μόλις μας είδε γάβγισε. Κάποια στιγμή είδα τον κατηγορούμενο να πετάγεται έξω από τη σκηνή σαν “σούπερ ήρωας” και ξεκίνησε να χτυπάει το ζώο δυνατά με κλωτσιές, μπουνιές και αγκωνιές», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο δικαστήριο.

Από την πλευρά του, ο 40χρονος Δανός που διώκεται για κακοποίηση ζώου συντροφιάς αρνήθηκε την πράξη, υποστηρίζοντας ότι αγαπάει το σκύλο του και ποτέ δεν τον έχει χτυπήσει. «Επειδή είναι μεγαλόσωμο ζώο θέλει σωστή διαχείριση. Συμπτωματικά ήταν δεμένο και το κράτησα από τον λαιμό για να το απελευθερώσω», απολογήθηκε.

Το δικαστήριο αποφάσισε να αναβάλει για «κρείσσονες αποδείξεις», προκειμένου να εξεταστεί το ζώο από κτηνίατρο και να προσκομιστεί η πραγματογνωμοσύνη, ώστε να διαμορφώσει πλήρη δικανική κρίση ως προς την καταγγελλόμενη πράξη.