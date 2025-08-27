Logo Image

Ο ξεχωριστός Γρηγόρης Βαλτινός: Τα 70ά γενέθλια, η οικογένεια, η πληγή που δεν έκλεισε ποτέ και η αγάπη στον Πόντο

Ο ξεχωριστός Γρηγόρης Βαλτινός: Τα 70ά γενέθλια, η οικογένεια, η πληγή που δεν έκλεισε ποτέ και η αγάπη στον Πόντο

(φωτ. αρχείου: EUROKINISSI / Βασίλης Παπαδόπουλος)

Το πραγματικό όνομα του Γρηγόρη Βαλτινού προδίδει τις ποντιακές του ρίζες

Κάλλια Λαμπροπούλου

Ο Γρηγόρης Βαλτινός είχε πάντα έναν ξεχωριστό τρόπο να στηρίζει την πατρίδα του, με διακριτικότητα, σεβασμό και έμπρακτη αγάπη.

Όπως έκανε πριν από περίπου ένα χρόνο, όταν με χαρά δέχτηκε να συμμετάσχει σε εκδήλωση που οργάνωσε η Ένωση Ποντίων & Φίλων Ποντίων Μυτιλήνης με τίτλο Αρωθυμία, όσο ζω θυμάμαι… Σ’ αυτήν μεταξύ άλλων οι Ματθαίος & Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης, η Ένωση Ποντίων & Φίλων Ποντίων Μυτιλήνης, ο Χορευτικός Όμιλος Μυτιλήνης «Οι Αιολείς», η Χορευτική Ομάδα Μυτιλήνης «Οι Χοροδοιπόροι» τίμησαν με σεβασμό τη μνήμη των 353.000 ψυχών που εξοντώθηκαν στη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου!

