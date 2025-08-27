Πηγές Πολιτικής Προστασίας: Οριοθετήθηκε σε μία ώρα η πυρκαγιά στο Θορικό Λαυρίου

Μέσα σε μία ώρα οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Δήμο Λαυρεωτικής, σύμφωνα με πηγές της Πολτικής Προστασίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 13.08 στην Παλιοκαμάριζα Αττικής σε χαμηλή βλάστηση «σε μια περιοχή με ισχυρούς ανέμους με ριπές 7 μποφόρ, διάσπαρτες κατοικίες γεγονός που αύξησε τον βαθμό επικινδυνότητας».

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι «στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα 174 πυροσβέστες, 7 ομάδες δασοκομάντος με 49 οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα, δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα. Στη μάχη συνέδραμαν εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Χάρη στην άμεση ανταπόκριση και τον συντονισμό των δυνάμεων, η φωτιά οριοθετήθηκε μόλις σε 1 ώρα, αποτρέποντας την εξάπλωσή της προς κατοικίες και γειτονικές εκτάσεις»