Μ. Παπάζογλου στο Naftemporiki TV: Τι σημαίνει η αναγνώριση από τον Νετανιάχου της γενοκτονίας των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου

Για τις δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου πως αναγνωρίζει τη γενοκτονία Αρμενίων, Ασσύριων και Ελλήνων του Πόντου μίλησε μεταξύ άλλων ο πολιτικός επιστήμονας στο πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Μάνος Παπάζογλου, στην εκπομπή Rush Hour του Naftemporiki TV με τη Χριστίνα Κουσουνή.

«Οι δηλώσεις περί αναγνώρισης της γενοκτονίας έχουν μία αξία, κυρίως για εμάς, αλλά πρέπει να το βάλουμε σε ένα γενικό πλαίσιο μεγάλης εχθρότητας μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, με τον Νετανιάχου να καταθέτει ό,τι ισχυρότερο μπορεί προκειμένου να δείξει τα δόντια του στην απέναντι πλευρά», σημείωσε χαρακτηριστικά.