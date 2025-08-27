Αντιμέτωπος με κακούργημα ο δημοτικός υπάλληλος για τους 4 εμπρησμούς στην Παλλήνη

Αντιμέτωπος με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό, οδηγήθηκε στα δικαστήρια ο δημοτικός υπάλληλος που συνελήφθη ως υπαίτιος για τέσσερις εμπρησμούς στην περιοχή της Παλλήνης.

Ο υπάλληλος, συνελήφθη βάσει εντάλματος για εμπρησμό, από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή ή πράγματα κατ’ εξακολούθηση.

Την υπόθεση θα χειριστεί ανακριτής, ενώπιον του οποίου οδηγήθηκε μετά την εκτέλεση του εντάλματος ο κατηγορούμενος, ο οποίος πρόκειται να λάβει προθεσμία για την απολογία του.

Σε ακτίνα 200 μέτρων οι πυρκαγιές

Ο 48χρονος, κατά πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου, κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, σε μικρή απόσταση από δασική έκταση.

Οι πυρκαγιές είχαν σημειωθεί στις 18 και 19 Ιουνίου 2025, καθώς και στις 14 Ιουλίου 2025, σε μια ακτίνα περίπου 200 μέτρων. Τα σημεία βρίσκονταν κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) ΑμεΑ Παλλήνης και στη δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων και εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

Σύμφωνα με την έρευνα, οι τέσσερις πυρκαγιές φέρουν κοινά χαρακτηριστικά δράσης καθώς εκδηλώνονταν απογευματινές ώρες, μεταξύ 15:58 και 19:17, σε απερίφρακτους ή περιφραγμένους οικοπεδικούς χώρους. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας ο δράστης, κινούμενος με όχημα κοντά στα σημεία, έβαζε φωτιά σε ξηρά χόρτα είτε με χρήση αναπτήρα είτε ρίχνοντας φλεγόμενα αντικείμενα, όπως χαρτί ή ύφασμα.

Ο κατηγορούμενος κινούνταν με λευκό όχημα τύπου van με χαρακτηριστικά που το έκαναν ιδιαίτερα ευδιάκριτο. Τέλος, από τις καταθέσεις μαρτύρων προκύπτει ότι η συγκεκριμένη περιοχή παρουσίασε το τελευταίο διάστημα ασυνήθιστα μεγάλη συχνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών.