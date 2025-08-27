Logo Image

Φωτιά ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο: Εκκενώνεται το Θορικό

Κοινωνία

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ενεργοποιήθηκε το 112

Μήνυμα από το 112 για εκκένωση του Θορικού Λαυρίου, εστάλη πριν από λίγο, για τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα μεταξύ Κερατέας και Λαυρίου.

Η πυρκαγιά έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, ενώ δίνεται μάχη να μην περάσει τη Λαυρίου.

