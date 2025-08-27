Φωτιά ανάμεσα σε Κερατέα – Λαύριο: Ήχησε το 112 για το Θορικό

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική, καθώς η πυρκαγιά που ξέσπασε ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο λαμβάνει γρήγορα τεράστιες διαστάσεις. Οι κάτοικοι στο Θορικό Λαυρίου ειδοποιήθηκαν ήδη από το 112 να είναι σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Θορικού #Λαυρίου της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
— 112 Greece (@112Greece) August 27, 2025