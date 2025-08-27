Logo Image

Φωτιά ανάμεσα σε Κερατέα – Λαύριο: Ήχησε το 112 για το Θορικό

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Οι κάτοικοι καλούνται να είναι σε ετοιμότητα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική, καθώς η πυρκαγιά που ξέσπασε ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο λαμβάνει γρήγορα τεράστιες διαστάσεις. Οι κάτοικοι στο Θορικό Λαυρίου ειδοποιήθηκαν ήδη από το 112 να είναι σε ετοιμότητα.

