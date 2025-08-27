Τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του στο Α’ Νεκροταφείο (φωτογραφίες)

Συγγενείς, φίλοι, αλλά και πλήθος κόσμου είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα, που πέθανε τα ξημερώματα της Κυριακής, σε ηλικία 79 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο.

Η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου. Βυθισμένα στο πένθος, τα μέλη της οικογένειάς του, η σύζυγός του Βίκυ Βουρλάκη και τα παιδιά του Παυλίνα και Λάμπρος έφτασαν νωρίτερα στο Α’ Νεκροταφείο για το «ύστατο χαίρε».

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών παρέστησαν σήμερα για να τον αποχαιρετήσουν άνθρωποι από τον δημοσιογραφικό και καλλιτεχνικό χώρο, καθώς και πολιτικοί.

Στην κηδεία μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, καθώς και βουλευτές κομμάτων.

Η δημοσιογραφία και η πορεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα στην πολιτική

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας είχε γεννηθεί στις 9 Οκτωβρίου 1946 στην Αθήνα, καρπός του γάμου του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιουλίας Γεωργοπούλου. Ολοκλήρωσε το σχολείο στο Wilson High School της Πενσυλβάνια και σπούδασε ελληνική και αγγλική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου αποφοίτησε το 1972.

Η δημοσιογραφική του διαδρομή υπήρξε μακρά και πολυσχιδής. Εργάστηκε σε μεγάλες εφημερίδες όπως η Καθημερινή, η Βραδυνή, η Ακρόπολις, ο Ελεύθερος Τύπος και η Χώρα της Κυριακής. Παράλληλα συνεργάστηκε με περιοδικά όπως τα Ποπ και Ροκ, 4 Τροχοί, Ήχος και HiFi, Madame Figaro και Crash.

Στην τηλεόραση υπήρξε παρουσιαστής δελτίων ειδήσεων και εκπομπών στην ΕΡΤ, το Mega, το New Channel, το Seven TV, το Tempo TV, το Κανάλι 10 και το ΑΡΤ. Έγραψε ιστορία με την εκπομπή «Κυριακάτικα» που παρουσίασε μαζί με την Έλενα Ακρίτα στα μέσα της δεκαετίας του ’80, ενώ είχε ενεργό ρόλο στην οργάνωση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων.

Στο ραδιόφωνο εργάστηκε στην ΕΡΑ, στον Αθήνα 9.84, στον Sky 100.4, στο Cool FM, στο Profit 96.6 (σήμερα Pepper 96.6) και σε άλλους σταθμούς, κυρίως σε διευθυντικές θέσεις και παραγωγές ενημερωτικών προγραμμάτων.

Το 2002 εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής με την παράταξη του Γιάννη Τζανετάκου. Δύο χρόνια αργότερα, το 2004, εξελέγη βουλευτής Α΄ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Στη συνέχεια διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων (2010 και 2014), ενώ είχε διατελέσει και γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου.

Στο πολιτικό του πέρασμα, συνεργάστηκε με προσωπικότητες όπως ο Νικήτας Κακλαμάνης και ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, ενώ το 2015 επανήλθε στη Νέα Δημοκρατία με κάλεσμα του Αντώνη Σαμαρά.

Παράλληλα με τη δημοσιογραφία και την πολιτική, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας υπήρξε συγγραφέας με πλούσιο έργο. Έγραψε θεατρικά, μυθιστορήματα, βιογραφίες και μελέτες, με πιο γνωστό το βιβλίο «Λάμπρος Κωνσταντάρας: Μέσα απ’ τα δικά μου μάτια» για τον πατέρα του. Άλλα έργα του περιλαμβάνουν το «Δόξα και Δάκρυ», «Στα δύσκολα σε θέλω», «Το μαύρο κουτί», «Γράμματα στον Παράδεισο» και πιο πρόσφατα το «Ο Γιος της Παπαρούνας».