LIVE: Φωτιά τώρα ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, απειλούνται σπίτια

Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά ξέσπασε που ξέσπασε ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο, σε χορτολιβαδική έκταση στον Θορικό. Ήδη ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα για πιθανή απομάκρυνση. Σύμφωνα με πληροφορίες απειλούνται σπίτια.

Διακόπη η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Λαυρίου, ενώ ενισχύονται οι δυνάμεις. Στο σημείο βρίσκονται ήδη 70 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, εθελοντές, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή γίνεται και από υδροφόρες ΟΤΑ.

