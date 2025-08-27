Logo Image

LIVE: Φωτιά τώρα ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, απειλούνται σπίτια

Κοινωνία

LIVE: Φωτιά τώρα ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, απειλούνται σπίτια

Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής/FACEBOOK

Και εναέρια για την κατάσβεση της πυρκαγιάς - Ήχησε το 112

Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά ξέσπασε που ξέσπασε ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο, σε χορτολιβαδική έκταση στον Θορικό. Ήδη ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα για πιθανή απομάκρυνση. Σύμφωνα με πληροφορίες απειλούνται σπίτια.

Διακόπη η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Λαυρίου, ενώ ενισχύονται οι δυνάμεις. Στο σημείο βρίσκονται ήδη 70 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, εθελοντές, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή γίνεται και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube