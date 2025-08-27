Μονή Σινά: Έκρυθμη κατάσταση – «Κινδυνεύει η ζωή μου», λέει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

Σε δήλωσή του που μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός ανέφερε ότι «με τη βοήθεια της Αγίας Αικατερίνης και της Παναγίας μας απεκατεστάθη η τάξις στη Μονή μας. Παρακαλώ τόσο την αιγυπτιακή κυβέρνηση όσο και την ελληνική να βρεθούν στο πλευρό μου διότι κινδυνεύει η ζωή μου».

Το χρονικό

Σύμφωνα με όσα έχει καταγγέλλει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, «πραξικοπηματίες» -όπως τους αποκαλεί η πλευρά του- μοναχοί, οι οποίοι εκδιώχθηκαν από τη Μονή, πολιορκούν το Μοναστήρι, προκειμένου να εισέλθουν σε αυτό.

Βάσει όσων έχουν γίνει γνωστά, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός μετέβη στη Μονή Σινά το απόγευμα της Τρίτης και κάλεσε τους 11 μοναχούς που είχαν κινηθεί εναντίον του το προηγούμενο διάστημα να σεβαστούν την τάξη.

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός καταγγέλλει ότι οι 11 μοναχοί του επιτέθηκαν και τον προπηλάκισαν και γι’ αυτό εκδιώχθηκαν, ενώ ζήτησε την παρέμβαση της αιγυπτιακής αστυνομίας, η οποία -σύμφωνα με την πλευρά του Αρχιεπισκόπου- δεν ανταποκρίθηκε.

Τι υποστηρίζει η άλλη πλευρά

Από την πλευρά τους, οι μοναχοί καταγγέλλουν ότι εκδιώχθηκαν από τα κελιά τους με τη βία. Μιλώντας στο Open, ο Ιερομόναχος π. Συμεών -ένας εκ των μοναχών που αντιδρούν- κατήγγειλε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός μετέβη στη Μονή με 10 μπράβους.

Ο ίδιος ανέφερε ότι εκδιώχθηκαν 10 μοναχοί από τα κελιά τους, ενώ επεσήμανε οι μοναχοί αυτοί έμειναν όλη τη νύχτα έξω από τη Μονή. Σύμφωνα με τον ίδιο, έξω από τη Μονή βρίσκεται και η αιγυπτιακή αστυνομία.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Open καταγράφονται τα χθεσινοβραδινά επεισόδια στη Μονή.

