Θεσσαλονίκη: 60χρονος κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά την ανήλικη ανιψιά του

Δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας με θύμα την ανήλικη ανιψιά του σχηματίστηκε σε βάρος ενός 60χρονου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη πέρυσι το καλοκαίρι, όταν η 17χρονη, τότε, παθούσα βρισκόταν σε εξοχική κατοικία της οικογένειάς της, σε περιοχή της Χαλκιδικής που γειτνίαζε μ’ αυτή του 60χρονου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, όταν η καταγγέλλουσα μετέβη στο σπίτι του για να τον προσκαλέσει στην παρέα της οικογένειας, αυτός προέβη σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά της.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε κατά του άντρα από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.