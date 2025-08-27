Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα: Στο επίκεντρο ΔΕΘ, δημοσκοπήσεις και ακίνητα

Οι πρωτοσέλιδοι τίτλων των εφημερίδων σήμερα Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Προ των πυλών ο φορέας “κόκκινων” ακινήτων”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: ” “Κρυάδα” στο Μαξίμου απο τη δημοσκόπηση μετά τα μπάνια”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΒΟΜΒΑ για τη Novartis”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Δραστική μείωση φόρων για οικογένειες”
ΕΣΤΙΑ: “Καθίζησις και απονομιμοποίησις Κυβερνήσεως και αντιπολιτεύσεως”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΕΝ ΟΨΕΙ ΔΕΘ”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Πιστοποιητικό καλοπληρωτή για ενοικίαση ακινήτου”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Σταθμός αγωνιστικής κλιμάκωσης το συλλαλητήριο στις 6 Σεπτέμβρη”
ΤA NEA: “Σε 370.000 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ Ξεκινά η πληρωμή των αναδρομικών”
ΚONTRA: “ΚΑΤΡΑΚΥΛΗΣΕ ΣΤΟ 18,3% Η ΝΔ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”
