Κοινωνία

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα: Στο επίκεντρο ΔΕΘ, δημοσκοπήσεις και ακίνητα

Τα θέματα που κυριαρχούν στον Τύπο

Οι πρωτοσέλιδοι τίτλων των εφημερίδων σήμερα Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025:

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Προ των πυλών ο φορέας “κόκκινων” ακινήτων”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: ” “Κρυάδα” στο Μαξίμου απο τη δημοσκόπηση μετά τα μπάνια”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΒΟΜΒΑ για τη Novartis”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Δραστική μείωση φόρων για οικογένειες”

ΕΣΤΙΑ: “Καθίζησις και απονομιμοποίησις Κυβερνήσεως και αντιπολιτεύσεως”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΕΝ ΟΨΕΙ ΔΕΘ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Πιστοποιητικό καλοπληρωτή για ενοικίαση ακινήτου”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Σταθμός αγωνιστικής κλιμάκωσης το συλλαλητήριο στις 6 Σεπτέμβρη”

ΤA NEA: “Σε 370.000 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ Ξεκινά η πληρωμή των αναδρομικών”

ΚONTRA: “ΚΑΤΡΑΚΥΛΗΣΕ ΣΤΟ 18,3% Η ΝΔ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”

