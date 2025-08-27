Ρεκόρ καύσωνα στο Τόκιο: Δέκα συνεχόμενες ημέρες με 35°C και άνω

Το Τόκιο κατέγραψε σήμερα τη δέκατη συνεχόμενη ημέρα με θερμοκρασίες ίσες ή υψηλότερες των 35° Κελσίου, ανακοίνωσε η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA).

Σύμφωνα με τη JMA, πρόκειται για ακολουθία χωρίς ιστορικό προηγούμενο, καθώς τέτοια φαινόμενα καταγράφονται «για πρώτη φορά αφότου άρχισαν να τηρούνται χρονικά» το 1875.

Το νέο ρεκόρ εντάσσεται στο πλαίσιο των αυξανόμενων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τον πλανήτη λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Οι ιάπωνες μετεωρολόγοι προειδοποιούν εναντίον της άμεσης σύνδεσης ανάμεσα σε συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες –για παράδειγμα, καύσωνα σε μια δεδομένη περίοδο– και της μακροπρόθεσμης αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη.

Μολαταύτα αναγνωρίζουν πως η αύξηση της θερμοκρασίας τροφοδοτεί τα τελευταία χρόνια απρόβλεπτα μετεωρολογικά φαινόμενα.

Οι κερασιές ανθίζουν πια νωρίτερα

Το καλοκαίρι του 2024 ήταν το πιο θερμό που έχει παρατηρηθεί ποτέ, ισοφάρισε το ρεκόρ που είχε καταγραφτεί το 2023, ενώ το φθινόπωρο που ακολούθησε ήταν το πιο θεσμό αφότου άρχισαν να τηρούνται αρχεία πριν από 126 χρόνια.

Οι ιαπωνικές κερασιές, εμβληματικές στο αρχιπέλαγος, ανθίζουν νωρίτερα, εξαιτίας των πιο υψηλών θερμοκρασιών, ή δεν ανθίζουν πλήρως, καθώς το φθινόπωρο και οι χειμώνες δεν είναι αρκετά ψυχροί.

Άλλο φαινόμενο που εξέπληξε πολλούς στη χώρα: στο όρος Φίτζι, το χιόνι που καλύπτει την κορυφή του δεν εμφανίστηκε πέρυσι παρά στις αρχές του Νοεμβρίου, αντί για τις αρχές του Οκτωβρίου όπως είναι το συνηθισμένο.

