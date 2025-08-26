Μεροκάματο του τρόμου για ντελιβερά – Οι «πελάτες» τον ξυλοκόπησαν και τον λήστεψαν

Το μεροκάματο του τρόμου έζησε στο Παλαιό Φάληρο ένας διανομέας κατά τη διάρκεια της παράδοσης μιας παραγγελίας σε διαμέρισμα της περιοχής.

Την ώρα που παρέδιδε την παραγγελία δέχτηκε άγρια επίθεση από δυο δράστες, οι οποίοι τον χτύπησαν με σφυρί και ένα τραπέζι και στη συνέχεια τον λήστεψαν.

Το θύμα, με εμφανή τα σημάδια από τα άγρια χτυπήματα σε όλο του το σώμα, περιέγραψε στην κάμερα του Star τις στιγμές τρόμου που έζησε.





Ο άνδρας που παρήγγειλε με το όνομά του του ζήτησε να ανέβει στον τελευταίο όροφο της πολυκατοικίας για να του παραδώσει το φαγητό και τον έπεισε να μπει μέσα στο σπίτι.

«Μου προσποιήθηκε ένας ότι του έχουν πέσει τα χρήματα κάτω γιατί είχε χτυπήσει το πόδι του. Με το που κάνω ένα βήμα και βλέπω τα χρήματα κάτω, μου έρχεται ένα τραπέζι από αριστερά στο κεφάλι. Όπως ήταν το τραπέζι μου το ανεβοκατέβαζε λυσσασμένα πάνω μου. Εγώ με το πόδι και με τα χέρια μου αμυνόμουν όσο μπορούσα για να προφυλαχτώ και ο άλλος ερχόταν από δεξιά με σφυρί και με χτύπαγε από τη δεξιά πλευρά», περιέγραψε της στιγμές που έζησε ο διανομέας.

Οι δράστες μετά τον ξυλοδαρμό άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο του αιμόφυρτου διανομέα ο οποίος καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια.