Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 27 Αυγούστου

Κοινωνία

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ/EUROKINISSI

Δείτε ποιους Αγίους τιμά σήμερα, Τετάρτη, η Εκκλησία

Τη μνήμη ενός από τους πλέον αγαπητούς Αγίους, του Φανουρίου του Νεοφανή του Μεγαλομάρτυρα, τιμά σήμερα, Τετάρτη 27 Αυγούστου, η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Είναι πολιούχος της Ρόδου αλλά σε όλη την Ελλάδα ετοιμάζονται την παραμονή της εορτής του οι λεγόμενες «φανουρόπιτες».

Η παρετυμολογική παρήχηση του ονόματός του με το φανερώνω, τον έκανε γνωστό στη λαϊκή παράδοση ως τη μορφή που πάντοτε θα βοηθούσε να βρεθούν τα χαμένα ή θα έφερνε κάτι που επιθυμούν. Γι’ αυτό στις εικόνες παριστάνεται να κρατά στο χέρι αναμμένο κερί.

Ο βίος του Αγίου Φανουρίου

Ο Άγιος, που συχνά αποκαλείται «νεοφανής», συνδέεται με παραδόσεις πίστης, ευλάβειας και λαϊκής ευσέβειας που διατηρούνται ζωντανές μέχρι σήμερα.

Η μορφή του Αγίου Φανουρίου έγινε γνωστή κατά τον 14ο αιώνα στη Ρόδο, όταν ανακαλύφθηκε θαυματουργικά η εικόνα του σε ερείπια παλαιού ναού. Η εικόνα παρουσίαζε τον Άγιο ένδοξο μάρτυρα της Εκκλησίας, κρατώντας στο χέρι του σταυρό, ενώ γύρω του υπήρχαν παραστάσεις από τα μαρτύριά του. Το γεγονός θεωρήθηκε σημάδι ότι ο Θεός «φανέρωσε» στον κόσμο έναν μάρτυρά Του που είχε ξεχαστεί, γι’ αυτό και ονομάστηκε Φανούριος.

Η λατρεία του εξαπλώθηκε ραγδαία, ιδιαίτερα στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και στην Κύπρο, ενώ σήμερα η ευλάβεια στον Άγιο είναι παγκόσμια. Ο Άγιος Φανούριος έχει ταυτιστεί με τις «φανερώσεις», δηλαδή με την παράδοση να ζητούν οι πιστοί τη βοήθειά του για να βρουν κάτι χαμένο ή να «φανερωθεί» μια λύση σε δύσκολες περιστάσεις.

Ιδιαίτερο έθιμο που συνδέεται με τη μνήμη του είναι η γνωστή «φανούροπιτα». Πρόκειται για νηστίσιμο γλυκό ψωμί, που οι πιστοί ετοιμάζουν προς τιμήν του Αγίου και το προσφέρουν στην Εκκλησία για ευλογία.

Ο Άγιος Φανούριος παραμένει μέχρι σήμερα προστάτης και βοηθός σε στιγμές ανάγκης. Η μνήμη του γιορτάζεται με πανηγύρεις σε πολλά μέρη της Ελλάδας, με χαρακτηριστικότερη τη Ρόδο, όπου φυλάσσεται η τιμία εικόνα του.

Ο βίος και η τιμή του Αγίου μάς υπενθυμίζουν τη δύναμη της πίστης αλλά και την ελπίδα που προσφέρει η Εκκλησία σε κάθε δοκιμασία.

Διαβάστε περισσότερα για τον Άγιο Φανούριο, ΕΔΩ. 

Ποιοι άλλοι Άγιοι γιορτάζουν σήμερα:

Πέρα από τον Άγιο Φανούριο, τιμώνται σήμερα από την Εκκλησία οι:

  • Όσιος Ποιμήν
  • Αγία Ανθούσα η Νέα η Μάρτυς
  • Άγιος Λιβέριος ο Ομολογητής ο Πάπας Ρώμης
  • Άγιος Όσιος ο Επίσκοπος Κορδούης της Ισπανίας
  • Άγιος Αρκάδιος ο βασιλιάς

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Ορισμένα από τα πιο σπάνια ονόματα γιορτάζουν σήμερα:

  • Αρκάδιος, Αρκάδης, Αρκαδία, Αρκάδα
  • Λιβέριος, Λιβέρης, Λυμπέρης, Λιμπέριος
  • Όσιος, Οσία
  • Φανούριος, Φανουρία, Φανή

