Θάνατος 79χρονης στην Αίγινα: Όταν την βγάλαμε από την θάλασσα ζούσε – Δυο ώρες παλεύαμε, περιμένοντας το ασθενοφόρο

«Είδα έναν νεαρό να βγαίνει από τη θάλασσα κρατώντας μια γυναίκα. Πήρα το κιτ πρώτων βοηθειών και το φορείο και έτρεξα κοντά. Η γυναίκα είχε τότε ακόμα αισθήσεις, καρδιακό παλμό και ροή οξυγόνου. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες ανάνηψης, η μάχη αυτή κράτησε σχεδόν δύο ώρες, χωρίς ιατρική υποστήριξη από το ΕΚΑΒ. Οι λουόμενοι είχαν ήδη καλέσει ασθενοφόρο, ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, στο Κέντρο Υγείας Αίγινας δεν υπήρχε διαθέσιμος οδηγός στη βάρδια εκείνη τη στιγμή».

Τις δραματικές προσπάθειες να σωθεί η 79χρονη που κατέρρευσε ενώ κολυμπούσε στην παραλία της Αγίας Μαρίνας στην Αίγινα, περιέγραψε στο ERTNEWS ο ναυαγοσώστης, Κωνσταντίνος Σαρδάνης,

«Για καλή μου τύχη, υπήρχαν δύο λουόμενες νοσηλεύτριες που με βοήθησαν στις πρώτες βοήθειες. Αργότερα ήρθε και μια γιατρός που βρισκόταν στην παραλία και ήταν εκείνη που διαπίστωσε τον θάνατό της», ανέφερε συγκινημένος ο ναυαγοσώστης.

Ένορκη Διοικητική Εξέταση και Πολιτικές Αντιδράσεις

Το περιστατικό έχει προκαλέσει την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών. Ήδη διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το τι ακριβώς συνέβη και γιατί δεν υπήρξε διαθέσιμο ασθενοφόρο.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, που έγραψε στο X, ότι η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, σημείωσε επιπλέον:

«Αν και η άτυχη συνάνθρωπός μας ήταν ήδη άνευ σφυγμού, ούτε δικαιολογία μπορεί να είναι ούτε υπεκφυγή. Αν διαπιστωθεί ευθύνη του Κέντρου Υγείας, θα εξαντλήσω την αυστηρότητα που μου επιτρέπει ο νόμος».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, επεσήμανε στο ERTNEWS πως το ζήτημα δε σχετίζεται με έλλειψη προσωπικού, αλλά με πειθαρχικές ευθύνες, λέγοντας ότι «υπήρχαν οδηγοί, αλλά δεν ήταν διαθέσιμοι. Το προσωπικό υπάρχει. Τι συνέβη, θα φανεί στην έρευνα των επόμενων ημερών».

ΠΟΕΔΗΝ: «Συστηματικό το πρόβλημα στις διακομιδές»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μίλησε για ένα γενικευμένο πρόβλημα στα Κέντρα Υγείας ανά τη χώρα:

«Όπου δεν υπάρχουν σταθμοί του ΕΚΑΒ, οι διακομιδές αναλαμβάνονται από τα ΚΥ με δικούς τους οδηγούς. Όμως οι οδηγοί δεν επαρκούν. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν ακάλυπτες βάρδιες σε περιοχές με τουριστική κίνηση. Θα έπρεπε να έχουν καλυφθεί με κάποιον τρόπο», τόνισε χαρακτηριστικά.