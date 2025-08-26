Πυρκαγιές: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιοχή της Κάντζας

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Κάντζα, καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε εφαρμογή, λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή.
|Realtime ΓΔ
|-39,53 -1,87% 2.076,57
|Τζίρος
|458.43 εκ
|Τελ. Ενημ.
|17:26
|Με μία ματιά
|REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ
|SPX
|6445.29
|0.0927%
|DAX
|24152.87
|-0.4954%
|SXXP
|558.82
|-0.5056%
|Όλοι οι Ξένοι Δείκτες
|EUR/USD
|1.16503
|EUR/CHF
|0.93579
|USD/ZAR
|17.6343
|Όλες οι Ισοτιμίες
Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Κάντζα, καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε εφαρμογή, λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή.