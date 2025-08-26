Πυρκαγιές: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιοχή της Κάντζας

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Κάντζα, καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε εφαρμογή, λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή.