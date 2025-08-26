Logo Image

Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο οπαδικής βίας με θυμα 16χρονο

Κοινωνία

(ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Η αστυνομία έχει στη διάθεσή της υλικό από βίντεο

Σοβαρό οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε τη Δευτέρα στην Θεσσαλονίκη, με θύμα έναν ανήλικο.

Το επεισόδιο σημειώθηκε χθες στις 16:20, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 68, στην Καλαμαριά. Θύμα ένας 16χρονών που περπατούσε στο πεζοδρόμιο φορώντας τη φανέλα της ο,άδας του.

Μια ομάδα οπαδών, επιβαίνοντας σε περίπου 10 δίκυκλα, όταν είδαν τον 16χρονο, σταμάτησε και του επιτέθηκε για να του πάρουν τη μπλούζα της ομάδας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες περίπου 10 άτομα χτύπησαν τον 16χρονο με γροθιές, λοστούς και κράνη μοτοσικλέτας.
Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες όπου λίγο αργότερα πήρε εξιτήριο, ενώ ο εισαγγελέας διέταξε ιατροδικαστική εξέταση. Οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεση τους βίντεο από τη συμπλοκή και εξετάζονται για να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

