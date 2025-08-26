Η Κουκ μηνύει τον Τραμπ ισχυριζόμενη ότι δεν μπορεί να την αποπέμψει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Fed

Η κυβερνήτης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Λίζα Κουκ, θα καταθέσει μήνυση κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την προσπάθειά της να την απολύσει βάσει ανεπιβεβαίωτων κατηγοριών περί στεγαστικής απάτης, δήλωσε ο δικηγόρος της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα το βράδυ ότι αποπέμπει την Κουκ, σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κίνηση που σηματοδοτεί μια νέα κλιμάκωση στην επίθεσή του κατά της ανεξαρτησίας της Fed.

Τι ανέφερε ο δικηγόρος της Κουκ

Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο της Άμπε Λόουελ, ο Τραμπ «δεν έχει καμία εξουσία» να την απομακρύνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Fed. «Η προσπάθειά του να την απολύσει, βασισμένη αποκλειστικά σε επιστολές παραπομπής, δεν έχει κανένα νομικό ή πραγματικό έρεισμα. Θα καταθέσουμε αγωγή αμφισβητώντας αυτή την παράνομη ενέργεια», ανέφερε σε δήλωσή του στους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ έστειλε επιστολή στην Κουκ ενημερώνοντάς την ότι απομακρύνεται «με άμεση ισχύ», με αφορμή καταγγελία από έναν σύμμαχό του ότι εξασφάλισε στεγαστικό δάνειο για εξοχική κατοικία, την οποία φέρεται να δήλωσε ψευδώς ως κύρια κατοικία της.

Η Κουκ απάντησε λίγες ώρες αργότερα, μέσω του γραφείου του Λόουελ, ότι «δεν υπάρχει νομικός λόγος για την απομάκρυνσή της και ο Τραμπ δεν έχει τέτοια εξουσία».

«Θα συνεχίσω να εκτελώ τα καθήκοντά μου προς όφελος της αμερικανικής οικονομίας», δήλωσε.

Ο Λόουελ υπογράμμισε πως «οι απαιτήσεις του Τραμπ στερούνται οποιασδήποτε νόμιμης διαδικασίας ή εξουσίας», προσθέτοντας: «Θα προβούμε σε όποιες ενέργειες χρειαστούν για να σταματήσουμε αυτή την απόπειρα παράνομης αποπομπής».

Η επιστολή του Τραμπ

Ο Τραμπ ανήρτησε το πλήρες κείμενο της επιστολής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας πως οι καταγγελίες εναντίον της Κουκ συνιστούν «επαρκή αιτία» για την απομάκρυνσή της.

Αν η Κουκ αποπεμφθεί, ο Τραμπ θα έχει την ευκαιρία να ορίσει αντικαταστάτη, αποκτώντας μεγαλύτερο έλεγχο στη νομισματική πολιτική. Οι πιέσεις του για μείωση των επιτοκίων δεν έχουν βρει μέχρι στιγμής ανταπόκριση.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιτεθεί και σε άλλους πολιτικούς του αντιπάλους, όπως η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, και ο Γερουσιαστής Άνταμ Σιφ, με ανάλογες κατηγορίες περί στεγαστικής απάτης. Και οι δύο έχουν διαψεύσει τις κατηγορίες.

Ποια είναι η Λίσα Κουκ

Η Κουκ, αν και δεν είναι πολιτικός, έχει απορρίψει τις συνεχείς εκκλήσεις του Τραμπ για μείωση των επιτοκίων. Ήταν η πρώτη μαύρη γυναίκα που διορίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed, με θητεία έως το 2038.

Σεβάσμια οικονομολόγος με θητείες στα πανεπιστήμια Χάρβαρντ και Στάνφορντ, είχε επίσης διατελέσει μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων επί κυβέρνησης Ομπάμα.

Τον Μάιο, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ υπαινίχθηκε ότι ο πρόεδρος δεν έχει την εξουσία να απομακρύνει μέλη του ΔΣ της Fed χωρίς αιτία, καθώς πρόκειται για ανεξάρτητο φορέα που δεν υπάγεται απευθείας στον πρόεδρο.

Το χρονικό των επιθέσεων κατά της Κουκ

Η επίθεση στην Κουκ ξεκίνησε από τον Μπιλ Πουλτ, αξιωματούχο διορισμένο από τον Τραμπ, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης (FHFA). Ο Πουλτ ισχυρίστηκε ότι η Κουκ δήλωσε δύο διαφορετικές κατοικίες ως κύριες κατά την απόκτηση στεγαστικών δανείων το 2021.

«Πώς μπορεί αυτή η γυναίκα να ελέγχει τα επιτόκια όταν φέρεται να ψεύδεται για τα δικά της;» έγραψε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), παραπέμποντας την υπόθεση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

How can this woman be in charge of interest rates if she is allegedly lying to help her own interest rates? — Pulte (@pulte) August 20, 2025

Ο Τραμπ, χωρίς να περιμένει την απάντησή της, ζήτησε δημόσια την παραίτησή της την Τετάρτη μέσω του Truth Social: «Παραιτήσου ΤΩΡΑ!!!»

Πυρά κατά του Τραμπ

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, κατήγγειλε την ενέργεια του Τραμπ: «Ο Ντόναλντ Τραμπ παίζει ένα επικίνδυνο παιχνίδι με έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας μας. Αυτή η απροκάλυπτη κατάχρηση εξουσίας πρέπει να σταματήσει από τα δικαστήρια, πριν προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην εθνική, πολιτειακή και τοπική οικονομία.»

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Τράπεζα είναι έτοιμη να ξεκινήσει μειώσεις επιτοκίων από τον επόμενο μήνα, αλλά προειδοποίησε για τους κινδύνους από τις πολιτικές Τραμπ, όπως οι δασμοί και η αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής.

«Το 2025, η οικονομία αντιμετώπισε νέες προκλήσεις. Οι σημαντικά υψηλότεροι δασμοί επηρεάζουν το παγκόσμιο εμπόριο. Η αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική έχει οδηγήσει σε απότομη μείωση του ρυθμού αύξησης του εργατικού δυναμικού», τόνισε από το Jackson Hole του Ουαϊόμινγκ.

Κορυφαίοι Δημοκρατικοί καταδίκασαν την προσπάθεια αποπομπής. Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν χαρακτήρισε την κίνηση «ακόμα ένα παράδειγμα ενός απελπισμένου προέδρου που αναζητά αποδιοπομπαίους τράγους για τις δικές του αποτυχίες να μειώσει το κόστος ζωής των Αμερικανών».

«Πρόκειται για μια αυταρχική κατάχρηση εξουσίας που παραβιάζει κατάφωρα τον Νόμο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και πρέπει να ανατραπεί δικαστικά», πρόσθεσε.

Προειδοποιήσεις από οικονομολόγους

Οικονομολόγοι και αναλυτές προειδοποιούν πως η κίνηση του Τραμπ ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Ο πρώην διευθυντής του Γραφείου Προστασίας Χρηματοοικονομικών Καταναλωτών, Ρόχιτ Τσόπρα, κατηγόρησε τον Λευκό Οίκο ότι επιχειρεί να «μετατρέψει τις ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές σε πειθήνια όργανα που απλώς υπακούν στις εντολές».

Ο Σκάντα Αμαρνάθ, πρώην οικονομολόγος της Fed και νυν επικεφαλής της δεξαμενής σκέψης Employ America, δήλωσε:

«Η υπονόμευση θεσμών με παράνομες ενέργειες και εξουσιομανία έχει κόστος για τους Αμερικανούς. Το δολάριο αποδυναμώνεται όσο η διακυβέρνηση εκφυλίζεται — και αυτό σημαίνει υψηλότερες τιμές για βασικά αγαθά. Ο Πάουελ οφείλει να διασφαλίσει ότι η Λίζα Κουκ δεν θα απομακρυνθεί από τέτοιες αυθαίρετες και αστήρικτες ενέργειες του προέδρου.»

Με πληροφορίες από Guardian