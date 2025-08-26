Παλλήνη: Συνελήφθη υπάλληλος του δήμου για εμπρησμούς – Κατηγορείται για 4 πυρκαγιές

Ένας 48χρονος άνδρας συνελήφθη αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για εμπρησμούς στην Παλλήνη, στην Ανατολική Αττική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου από αρμόδιες αρχές, πρόκειται για μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Παλλήνης ο οποίος συνελήφθη σήμερα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ως υπαίτιος τεσσάρων πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025 σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, «συνελήφθη σήμερα από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματών Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) ημεδαπός, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης, ως υπαίτιος πρόκλησης τεσσάρων πυρκαγιών, πλησίον δασικής έκτασης, από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση και συγκεκριμένα στις 18 και 19 Ιουνίου 2025 καθώς και δύο ακόμη πυρκαγιές στις 14 Ιουλίου 2025, στην Παλλήνη Αττικής».

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντάλματος της Τακτικής Ανακρίτριας του 3ου Τμήματος Πρωτοδικείου Αθηνών, έπειτα από έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε., η οποία διήρκησε περισσότερο από δύο μήνες. Η δικογραφία είχε ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Ποινικής Δίωξης Αθηνών, ενώ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Σε ακτίνα 200 μέτρων οι πυρκαγιές

Ο 48χρονος, κατά τις ίδιες πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, σε μικρή απόσταση από δασική έκταση. Οι πυρκαγιές είχαν σημειωθεί στις 18 και 19 Ιουνίου 2025, καθώς και στις 14 Ιουλίου 2025, σε μια ακτίνα περίπου 200 μέτρων. Τα σημεία βρίσκονταν κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) ΑμεΑ Παλλήνης και στη δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων και εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

Σύμφωνα με την έρευνα, οι τέσσερις πυρκαγιές φέρουν κοινά χαρακτηριστικά δράσης καθώς εκδηλώνονταν απογευματινές ώρες, μεταξύ 15:58 και 19:17, σε απερίφρακτους ή περιφραγμένους οικοπεδικούς χώρους. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας ο δράστης, κινούμενος με όχημα κοντά στα σημεία, έβαζε φωτιά σε ξηρά χόρτα είτε με χρήση αναπτήρα είτε ρίχνοντας φλεγόμενα αντικείμενα, όπως χαρτί ή ύφασμα.

Ο κατηγορούμενος κινούνταν με λευκό όχημα τύπου van με χαρακτηριστικά που το έκαναν ιδιαίτερα ευδιάκριτο. Τέλος, από τις καταθέσεις μαρτύρων προκύπτει ότι η συγκεκριμένη περιοχή παρουσίασε το τελευταίο διάστημα ασυνήθιστα μεγάλη συχνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών.

Ο 48χρονος θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής.